2026年3月放送予定の『虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」』で主人公・山田よねを演じる土居志央梨がこのほど、本作出演について語った。山田よね役の土居志央梨土居が演じる山田よねは、さっそうとした男装の女性。同級生の中でも人一倍やる気があるが誰とも群れたがらず、のんきに見える寅子(伊藤沙莉)たちに強く当たる。女性の社会進出に熱い信念を持っている。戦後、同窓の轟(戸塚純貴)とともに、かつての職場で空き店舗と