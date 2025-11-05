韓国俳優のカン・ユソクが、2026年2月7日に初の来日ファンミーティングを開催することが決定した。【写真】感謝の握手…イ・ジョンソクのファンミに登場したカン・ユソク2018年『神のクイズ：リブート』でデビューしたカン・ユソク。今年に入ってからは『おつかれさま』、『いつかは賢いレジデント生活』、『瑞草洞』と続けてヒット作に出演し、大きな注目を集めている。東京・日本教育会館 一ツ橋ホールで行われるファンミ