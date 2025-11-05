萩市が整備する公園＝萩往還梅林園にある休憩所の屋根に使われている「銅板」が何者かによって盗まれたことが分かりました。市では4日、警察に被害届を提出しています。盗まれたのは萩往還梅林園休憩所の屋根の材料に使われていた「銅板」です。公園を整備する萩市によりますと、今月2日夕方、「梅林園休憩所の屋根が破損している」と市民から通報があったということです。管理を委託されている業者が確認したところ、屋根南側の大