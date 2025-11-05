Awesome City Clubが、デビュー10周年記念として展開している10作連続リリース企画の第8弾「ファンファーレ」を本日配信リリースした。◆Awesome City Club 動画今作は、Aぇ! group・佐野晶哉が主人公・ジュゼッペ、上白石萌歌がヒロイン・ペチカを演じるミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』の主題歌。劇中にて佐野晶哉と上白石萌歌が歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構