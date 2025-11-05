東京・国立市の住宅で、102歳の母親を殺害した罪に問われている71歳の女が初公判で起訴内容を認めました。【映像】連行される小峰被告の様子小峰陽子被告（71）は去年7月、国立市北の住宅で当時102歳の母親の首をひもで絞めつけるなどして殺害した罪に問われています。5日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で、小峰被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、小峰被告が母親の介護をする中で