政府は、カンボジアの特殊詐欺拠点で日本人13人が拘束されたと発表しました。【映像】佐藤官房副長官の発言「在カンボジア日本国大使館は4日、現地時間にカンボジア当局がカンボジア国内バベットの特殊詐欺拠点で日本人13名を拘束したことを確認しています」（佐藤官房副長官）佐藤官房副長官は会見で、拘束された日本人についてはプノンペンにある日本大使館で「現地当局とも連携し適切に対応していきたい」と述べました。