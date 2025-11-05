王室の情報筋はヘンリー王子が、叔父の元アンドルー王子（アンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏）のように最終的に称号を失ったとしても「驚くことではない」と語った。米ニュースサイト「ページ・シックス」が４日に報じた。ヘンリー王子に対する王室からの警告は、このほど英国の政治家レイチェル・マスケル氏が「称号剥奪法案」の提案を再開したことを受けて出された。この法案は、チャールズ国王、そして最終的に