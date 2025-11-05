10月31日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールは、今シーズンから新たに森本寛子（23）が加入することをクラブ公式サイトで発表した。背番号は17を着用する。 森本は石川県出身のアウトサイドヒッター。筑波大学卒業後にVリーグ女子の倉敷アブレイズに入団し、2024-25シーズンは21試合にベンチ入りを果たしていた。10月に倉敷からの退団が発表されていた中、2025-26シ