【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの安めぐみが11月4日、自身のInstagramを更新。1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの親子仲良しショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】安めぐみ「口元そっくり」1歳次女との2ショット◆安めぐみ、次女とアンパンマンミュージアム訪問安は「ちょっと前に、次女を連れてアンパンマンミュージアムに行きました」とコメントし、次女とアンパンマンミュージアムを訪れた際の親子ショットを公