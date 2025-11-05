慶尚北道浦項市（ポハンシ）のポスコ浦項製鉄所工場で作業者が有毒ガスを吸い込んで1人が死亡、3人が負傷した。警察と消防当局によると、5日午前9時ごろステンレス圧延部焼鈍酸洗工場で、外注会社（ポスコDX）所属の多数の勤労者が機器修理の事前作業中にガスを吸入した。この事故で作業者4人が呼吸困難と胸部の痛みを訴え、現場で応急処置を受けた後、救急車で搬送された。その後、50代の協力会社の職員は死亡し、1、2度のやけど