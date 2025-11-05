金日成（キム・イルソン）主席、金正日（キム・ジョンイル）総書記、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の3代にわたり北朝鮮の外交で重責を担った金永南（キム・ヨンナム）元最高人民会議常任委員長の葬儀場に弔問の列が続いた。朝鮮中央通信は5日、北朝鮮の党・政府、武力機関、省・中央機関の幹部らが前日、金永南氏の遺体が安置された平壌市（ピョンヤンシ）普通江（ポトンガン）区域の西章（ソジョン）会館を訪れて弔意を表