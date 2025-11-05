韓国総合株価指数（KOSPI）が急落する中、5日、サイドカー（プログラム売り呼び値の一時効力停止）が発動された。4月7日以来、7カ月ぶりとなる。韓国取引所によると、この日午前9時46分15秒ごろ、KOSPI200先物指数の変動により、5分間プログラム売り呼び値の効力が停止された。発動当時、KOSPI200先物指数は前日終値比30．35ポイント（5．20％）下落した552．80だった。サイドカーは、KOSPI200先物指数が5％以上上昇または下落し、