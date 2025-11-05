先月の韓国の外貨準備高は4288億2000万ドルと集計され、1カ月前より68億ドル増えた。韓国銀行（韓銀）は5日、10月末基準の外貨準備高は4288億2000万ドルで、9月末（4220億ドル）比で増加したと明らかにした。5月末に4046億ドルと約5年ぶりの最低水準となって以降5カ月連続の増加だ。韓銀の関係者は「運用収益が増え、外平債（外国為替平衡基金債券）を新規発行した影響があった」と説明した。資産構成別には国債・社債など有価証券