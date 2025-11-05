ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大阪・関西万博後の地域経済のさらなる盛り上げ、持続的成長を目指し、大阪市との新たな取組みをスタート。2025年11月5日（水）よりパーク入場券がふるさと納税の返礼品に初登場！※※合同会社ユー・エス・ジェイが公式にふるさと納税の返礼品としてのスタジオ・パスを提供することにおける初 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ふるなび」ふるさと納税の返礼品にパークチケットが登場&