フジッコの東京工場（千葉県船橋市）がこのほど、食品衛生優良施設として表彰された。厚労省と日本食品衛生協会によるもので、船橋保健所の推薦を経て受賞となった。同社では「施設設備が衛生的で、食品衛生に関する教育が徹底されている点を評価いただいた」としている。東京工場は1988年開設。包装・日配惣菜、佃煮などを製造する。