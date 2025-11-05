パン粉の生産量が減少している。全国パン粉工業協同組合連合会が調べた9月までの累計生産量は前年比4.7％減。コロナ禍1年目の2020年の減少幅（3.8％減）より大きい。特に8月は11.2％の大幅減を記録した。同連合会の小澤幸市理事長（富士パン粉工業社長）は「暑すぎて、カツカレーやかつ丼など揚げ物の消費量が落ちたのでは」と推測する。例年だと人が集まるお盆があり、フライの多く入ったオードブルなどの需要が高まる時季だ