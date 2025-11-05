元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が、4日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。現役アイドルの悩みに答えた。実際にアイドル活動をしている人物からの悩みに回答するコーナーを実施。メンバーの中に苦手な人がいるが、仲良くするために何をしたら良いかと相談を受けた。「仲良くならなくていいんじゃないですか」とバッサリ。「パフォーマンスしてるときは笑顔で顔を見合わせるとか