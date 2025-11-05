ハンセン病患者への国の強制隔離政策で故郷の沖縄県・石垣島から引きはがされた上野正子さん（９８）は、国立療養所・星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）で８５年間を過ごしてきた。夫と目指した社会復帰の夢は破れ、差別や偏見に翻弄（ほんろう）された人生。上野さんは語り部として生き抜く決意を胸に、多くの困難と向き合った歩みを振り返り、子どもたちに「どんなことがあっても乗り越えてほしい」と伝え続けている。（石原圭介）