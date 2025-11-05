野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が４日、東京・羽田空港で取材に応じ、右肘の内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けた大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（３９）について事前に「連絡はいただいた」と言及。「今回（来年３月のＷＢＣ）は出られないですけど、いろいろ連絡は取り合っていきたい」と語った。同投手はこの日、自身のインスタグラムでも手術を受けたことを報告し、「２０２６年シーズンは試