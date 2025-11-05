作家の真山仁氏が４日、ＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」に出演。高支持率を記録した高市政権について言及した。番組では、１１月１、２日に行ったＪＮＮの電話世論調査で支持率が８２・０％と極めて高い数字になり、不支持率が１４・３％となったことを伝えた。真山氏はこの数字について「信じられない数字ですけど、高市さんにとってこれが本当にいいことなのかどうかというとちょっと疑問で、まだ何も始まってませんよね」と話し