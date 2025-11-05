スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から、「大きくひらくリュックサック」シリーズから秋冬らしいキルティング素材を使用した新商品を全国のスポーツデポ、アルペン、オンラインストアにて順次発売する。「大きくひらくリュックサック」は、取り出し部が大きく開き快適に荷物の出し入れが可能な人気商品で、人々の秋冬の外出を快適にサポートする。「大きくひらくリュックサック」