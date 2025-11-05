ティーウェイ航空は、福岡〜済州線を12月20日に開設する。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング737-800型機もしくはボーイング737-8型機を使用する。所要時間は福岡発が1時間10分から1時間15分、釜山発が1時間10分。ティーウェイ航空の福岡発着路線は、ソウル/仁川、大邱、清州、釜山をあわせた5路線に拡大する。■ダイヤTW228福岡（12：20）〜済州（13：35）／火TW228福岡（12：20）〜済州（13：35）／木・