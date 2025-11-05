ジェットスター・ジャパンは、「ClubJetstar会員限定セール」を11月5日正午から7日午前11時59分まで開催する。国内18路線が対象で、片道運賃は3,690円から。搭乗期間は11月10日から2026年3月12日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着高松（3,690