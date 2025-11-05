カルビーは、ポテトチップスなどの商品製造時に出た、原料じゃがいものでんぷんをアップサイクルした代替のり「のりやん だし醤油味／わさび塩味」を11月5日からカルビーアンテナショップ「カルビープラス東京駅店」で数量限定発売する（なくなり次第、終了）。「のりやん」は、社内の新規アイデア提案制度で若手社員が提案したアイデアで、じゃがいもでんぷんを“代替のり”にアップサイクルして発売するのは、カルビーグループで