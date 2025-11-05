左から：「濃いめのレモンサワーの素」「濃いめのグレフルサワーの素」サッポロビールは、RTS（Ready to Serveの略。氷やソーダなどで割るだけで楽しめるお酒）商品「濃いめのレモンサワーの素」「濃いめのグレフルサワーの素」「男梅サワーの素」「サッポロサワー 氷彩1984 素」で使用している500mlびんについて、来年のリニューアル以降1本あたりの容器重量が従来の320gから約3分の2の重量の215gに軽量化した容器に順次変更する