グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店『シュガーバターの木』は、カルビーが展開する『Jagabee』との初コラボレーション品「Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが」を販売する。2025年11月19日から、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売する。◆Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが18g×6袋入:税込1,134円『Jagabee』は、じゃがいもの味わいにこだわり、皮つきじゃがいもを使用し、独自のカリ