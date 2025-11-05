社会人野球日本選手権大会の1回戦が5日に行われ、JR東海が日本製鉄瀬戸内を延長10回タイブレークの末に破り、2年連続の初戦突破を決めた。1―0の9回2死一塁から同点に追いつかれながらも踏ん張った。延長10回には相手の暴投と山崎大輝の中前適時打で2点を勝ち越し。3―1の10回からは社会人野球日本代表左腕の不後祐将が3番手で救援し、内野ゴロの間の1失点に抑えてリードを死守した。「2人の走者を還しても同点と割り切り