企業・団体献金の取り扱いをめぐり、国民民主党と公明党はきょう、それぞれの党の会合で規制強化に向けた法案の要綱を了承しました。国民民主・公明の両党が了承した法案の要綱は、「企業・団体献金」の受け皿を政党本部と都道府県連に限定することが柱で、寄付額の上限は年間1億円とし、同じ政治団体に寄付する場合には2000万円を上限とします。施行日は2027年1月1日としています。また、政党の組織や管理運営などについて定める
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 2. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 3. 大谷の行動に「やめなさい」反響
- 4. 「殺されるよ」15歳に凄絶リンチ
- 5. クマ報道めぐり宇多田「やめて」
- 6. 流行語大賞 ノミネート語30決定
- 7. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 8. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 9. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 10. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 1. 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕
- 2. 「殺されるよ」15歳に凄絶リンチ
- 3. 流行語大賞 ノミネート語30決定
- 4. 小野田氏 外国人の風評被害懸念
- 5. 台風26号候補 異例の本州接近か
- 6. 田嶋氏「妻」呼びは腹立たしい
- 7. 藤田氏 赤旗記者の名刺をSNS投稿
- 8. 「4℃ダサい」炎上から評価一変
- 9. 「100円ローソン」閉店ラッシュ
- 10. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
- 1. 小野田大臣への学歴煽り 大炎上
- 2. 河野氏 値下げ必要ないで大荒れ
- 3. 生活費がない PayPay利用停止に
- 4. 高市首相のロックな神対応に絶賛
- 5. 娘が転落死 下半身がない状態
- 6. 舌出しが波紋 宮城県知事が釈明
- 7. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 8. ハマっていて動けない 兄が死亡
- 9. 旭日大綬章に竹中平蔵氏らを選出
- 10. 日朝会談打診 北側から返事なし
- 1. 中国人「日本はおかしい場所」
- 2. 宇宙ごみ 中国の宇宙船に衝突か
- 3. 鼻にiPhone 英スターが実刑
- 4. NY市長選 マムダニ氏が勝利確実
- 5. トリウム溶融塩炉 世界唯一の炉
- 6. UPSの貨物機 離陸直後に墜落
- 7. 米ニューヨーク市長選、民主党候補のマムダニ氏勝利へ CNN予測
- 8. 日本の富裕層が海外流出? 解説
- 9. 米ロナルド・レーガン空港が閉鎖
- 10. 米大統領 シャットダウンに警告
- 1. 次に狙われる?「第2のニセコ」
- 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 3. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
- 4. 身内の手伝いで月2万円 税務署へ
- 5. 松本人志 生配信でまさかの言葉
- 6. 60代夫婦 40歳息子のLINEに衝撃
- 7. サイゼ 国内で絶好調が続く理由
- 8. 行列ゼロでも 年商1億5000万円に
- 9. くら寿司「極上かに」フェア開催
- 10. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
- 1. 「夫は鈍感」不倫した女性の末路
- 2. ジブリなど AIの学習拒否を要望
- 3. ヤマトが午前発送で当日届く「宅急便当日配送サービス」、同一都道府県内運賃も新設
- 4. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 5. Apple 低コストのノートPC参入か
- 6. home5G余ったSIM 活用方法を紹介
- 7. 青鳥の「低評価」機能に賛否両論
- 8. フルメタルG-SHOCK 3モデル発売
- 9. Amazonセール最終日 売れ筋は?
- 10. NTTドコモ 第2四半期決算を分析
- 1. 大谷の行動に「やめなさい」反響
- 2. 真美子さん「確固たる庶民感覚」
- 3. 久保建英 家族巻き込まれ不快感
- 4. 真美子さんの「旧型iPhone」注目
- 5. 大谷に「僕のママと結婚して」
- 6. 由伸が結婚間近? 思わぬ追い風
- 7. 侍J 辞退者が相次ぐドミノ事態に
- 8. 由伸と熱愛報道の美女 恋人遍歴
- 9. ダルビッシュ 2026年「全休」へ
- 10. ド軍キケ証言 衝突プレーの真実
- 1. 伊沢拓司 クイズ番組でボコボコ
- 2. クマ報道めぐり宇多田「やめて」
- 3. 緊急事態 さんま御殿で途中退席
- 4. 国分が恐怖か 日テレ会見に唖然
- 5. 沢口靖子の変貌に懸念が広がる
- 6. CoCo壱などで外国人が迷惑行為
- 7. ミセス若井 NiziU・NINAと熱愛か
- 8. 50代女性がユニバコスプレ 賛否
- 9. ミセス若井 NiziUニナの密会現場
- 10. 「目に力がない」壇蜜に心配の声
- 1. 妻が妊娠 探偵事務所に調査依頼
- 2. 弁当でマウント 息子が撃退
- 3. 「女の怖さ」感じる女性の言動
- 4. 妻が女風へ? 下着が赤くなった日
- 5. 放っておくと大変 女性に多い病
- 6. niko and... ブルーの秋冬コーデ
- 7. ミスド ポケモンとのコラボ発表
- 8. 事故物件?「額縁裏のお札」の話
- 9. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
- 10. タートルトップスの上手な飾り方