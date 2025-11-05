ベルギーのブリュッセル空港は、周辺でドローンが飛来しているという情報を受け、空港を一時閉鎖しました。ブリュッセル空港は4日、空港周辺でドローンが飛来しているという情報を受け、すべての航空便の離着陸を一時停止し、空港を閉鎖したと発表しました。この影響で便の遅延や欠航が発生し、「5日朝の運航にも影響が出るおそれがある」としています。地元メディアによりますと、空港は現地時間、4日午後8時ごろ閉鎖され、一度再