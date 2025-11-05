ソフトバンクは５日、中村晃外野手（３５）が尼崎市内の病院にて、右第３／４腰椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術（ＴＦ−ＦＥＤ法）を受けたことを発表した。競技復帰まで２〜３か月の見込み。中村は今季、代打に専念する形で開幕を迎えたが、故障者が相次いだチーム事情もあり１１６試合に出場。打率２割４分、３本塁打、３４打点。チームでは２番目となる４０試合で４番に座るなど、勝負強い打