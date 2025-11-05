株式会社ジャパンリーグは5日、ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025にヤクルトの坂本拓己投手、鈴木叶捕手の参加を発表した。坂本はプロ3年目の今季、一軍でプロ初登板を果たしたが、登板はこの1試合のみ。ファームでは、17試合に登板して、1勝4敗、防御率3.40だった。鈴木は2年目の今季、2試合に出場して打率.333、1打点。ファームでは、33試合に出場して、打率.250、1本塁打、12打点の成績を残した。なお、坂本と鈴