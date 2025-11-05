【モデルプレス＝2025/11/05】モデルでアーティストの伊藤千晃が、11月4日、自身のInstagramを更新。息子が空手で優勝したことを報告し、2ショットを公開した。【写真】元AAAメンバー「母泣ける」空手着着た息子との2ショット◆伊藤千晃、空手初優勝の息子との2ショット公開伊藤は「息子、ついに空手人生で初めての優勝をいただきました」と報告。「毎回、毎回、一回戦負けで顔を真っ赤にしながら悔しくて泣いてた頃もあったけど、