西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは5日、ライオンズファンへの感謝を込めた「LIONS THANKS FESTA 2025 記念乗車券」を3,000セット限定で発売すると発表した。「LIONS THANKS FESTA 2025」当日の2025年11月23日（日・祝）は西武球場前駅にて11月26日（水）から12月25日（木）までは所沢駅、本川越駅、国分寺駅、拝島駅にて発売。この記念乗車券は、埼玉西武ライオンズへの応援と熱い青炎を送るファンへの感謝の気持