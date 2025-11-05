【モデルプレス＝2025/11/05】元日向坂46の影山優佳が11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。炊飯器を使った簡単でヘルシーな鶏レバー料理を披露した。【写真】24歳元日向坂「発想が天才」炊飯器で作った手料理◆影山優佳、炊飯器で作る鶏レバー料理を披露影山は「炊飯器でつくるふわふわ鶏レバー」と題し、炊飯器とフリーザーバッグを活用した調理方法を公開した。丁寧に下処理した鶏レバーを、オリーブオイル・バルサミコ