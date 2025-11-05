俳優渡辺大（41）が5日、インスタグラムを更新。ナイツのラジオ番組「ナイツラジオショー」（ニッポン放送、月〜木曜、午後1時）への出演を報告した。「ニッポン放送『ナイツラジオショー』お聴きいただきありがとうございました！」と書き出すと、「大好きな番組に出させていただき、しゃべりたい事がまだ沢山あったのですが、あっという間に時間が過ぎてしまいました」とした。また、「radikoのタイムフリー機能で1週間は残って