音楽プロデューサーの小室哲哉（66）が5日、都内で、新作ゲーム「アウトランカーズ」の完成披露会に登壇した。同作は3対3対3の計9人で「エルビス」と呼ばれるアイテムを集める、奪い合いのアクションゲーム。スマートフォン向けで、6日にサービス開始となる。小室がプロデュースする3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM」が同ゲームとタイアップし「風に舞う戦士」をリリースしている。トークセッションでは、ゲームプロデュー