俳優チョン・ウソン（52）との間に生まれた息子を突如公開したモデル出身のムン・ガビ（35）が、自身の投稿写真を利用したAI生成によるデマ流布に怒りを示した。【写真】ムン・ガビが公開した「チョン・ウソンとの息子」ムン・ガビは11月5日午後、自身のインスタグラムを更新。息子の後ろ姿が映った親子写真を公開するとともに、「先月30日、数枚の写真で私の近況を共有しました」と書き出した長文で次のように伝えた。「母と息子