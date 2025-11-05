プロ野球の来季日程が５日に発表された。巨人の開幕戦は３月２７日の金曜日、ホームでの阪神戦に決まった。今季の巨人は貯金１でリーグ３位に終わり、セ・リーグ連覇を逃した。優勝した藤川阪神には８勝１７敗と大きく負け越し、１５ゲーム差をつけられた。来季２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一への挑戦が、阪神との伝統の一戦で幕開けする。