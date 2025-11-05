妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿していた。夫と不倫相手が高級レストランで誕生日ディナーを楽しむ、その幸せの絶頂の瞬間が、地獄の幕開けとなる。『不倫女に1500万円請求した話』第1話をごらんください。 妊娠8か月のりさは、夫サトルと不倫相手・園子の誕生日ディナーの計画を知る。それは彼女が仕掛ける残酷な復讐劇の舞台でした。 復