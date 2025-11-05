元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）さんが“天使”に変身した姿を披露した。５日までにインスタグラムで「次は天使になったよ」とつづると、コーデショットを公開。ワンピースドレス姿に羽根をつけ、頭には輪っかを乗せたコーデになっている。正面から撮影したショットや、しゃがみ込んで上から撮影したショットなどを公開した。