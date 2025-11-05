福岡市西区小戸の大型商業施設「マリノアシティ福岡」の跡地に、大型アウトレットモール「三井アウトレットパーク福岡（仮称）」が開業します。2027年春の開業予定です。 マリノアを運営していた福岡地所と東京の三井不動産が5日午後、発表しました。マリノアのアウトレット棟を建て替え、一部の既存の建物をリニューアルして再活用します。敷地面積8万5200平方メートル、延床面積11万7800平方メ