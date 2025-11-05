奈良国立博物館で開催中の『第77回正倉院展』は5日、公式サイトなどを通じて、チケットが完売したと発表した。【画像】『第77回正倉院展』チケと完売のお知らせ（全文）「大変好評につき『第77回正倉院展』の日時指定券は完売いたしました。 日時指定券をお持ちでない方は、当館にお越しいただいても本展への入場はできませんので、ご了承ください。※無料対象の方は除く」と伝えた。『正倉院展』は、秋の奈良の風物詩でもあ