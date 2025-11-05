食糧支援の遅れに対して「家族が飢える」と訴える電光板＝3日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】予算切れに伴う米連邦政府機関の一部閉鎖は5日、過去最長を更新する36日目に突入した。医療保険制度（オバマケア）を巡る与野党対立が解消せず、当面の支出を賄うつなぎ予算が成立しないためだ。食費支援事業の給付の遅れや航空便の遅延の続発など、生活への影響が広がっている。議会上院は4日、共和党が提出した21日ま