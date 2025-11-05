現代用語の基礎知識が選ぶ「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語が５日、発表された。政治からは、日本初の女性総理となった高市早苗総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」や「トランプ関税」、この一年の懸案であった「物価高」などがノミネート。また、伊東市長の田久保真紀氏の「卒業証書１９・２秒」も入った。エンタメ界からは、大ヒットした邦画実写映画「国宝（観た）」