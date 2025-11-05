脚本家も「＃アドリブです」と反応主演俳優がドラマで披露した人気歌手の?アドリブものまね?が話題となっている。大泉洋主演のドラマ「ちょっとだけエスパー」(テレビ朝日)の公式Xは、4日に放送された第3話の場面カットとして、ちょっとだけエスパーの力を授かった大泉演じる文太が、岡田将生演じる会社の社長・兆から「私はちょっとだけエスパーで、ちょっとだけヒーロー」と復唱させられるシーンをショート動画でアップした