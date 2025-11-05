長崎県警は5日、大村市池田1丁目付近の路上で4日午後4時40分ごろ、刃物のようなものを持っていた女が目撃されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女は50〜60代で普通の体形、肩くらいまでの茶髪、暗い色のスカートかワンピース着用。県警は「不要な外出は控え、在室時は玄関や窓の鍵を閉めてください。犯人に似た人物を見かけたときは110番をお願いします」と注意喚起している。