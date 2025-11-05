テレビ朝日アナウンサーで報道ステーションのキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。久々のゴルフラウンドを満喫する姿を公開した。【動画】安藤萌々の力強いスイングはこちら投稿では、ティショット動画をアップ。「やや振り遅れ気味ですが…」としながらも、力強いストレートフェードでフェアウェイをヒット。「6月ぶりのラウンドがポカポカ陽気で幸せでした」とコメントした。さらに「久しぶりのラウンドで