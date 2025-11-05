アクシネットジャパンインクから、新作パターのアナウンス。「スコッティ・キャメロンは、『OC（Onset Center）』ロートルクパターを11月14日より発売いたします」と、同社広報。公式オンラインショップでは5日から税込90,200円で先行発売する。昨日のティザー動画で「ついにゼロトルクか」とSNSで話題になったが、キャメロンは「低トルク」と呼び「ゼロトルクではない」と説明。【画像】ロートルクな『OC』はシャフトの傾き1度で