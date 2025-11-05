11月5日午前、浜松市中央区の住宅に何者かが刃物を持って侵入する事件がありました。容疑者は何も取らずに立ち去っていて、警察が行方を追っています。 警察によりますと、5日午前9時10分頃、浜松市中央区馬郡町の住宅で、この家に住む70代男性が外出するため、住宅内の施錠を確認していたところ、脱衣場で刃物を持った人物と鉢合わせしました。男性は外へと逃げて、近くを歩いていた人に助けを求め、110番通報しました。 駆け付