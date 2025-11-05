JR西日本によりますと、大和路線（関西本線）の王寺〜天王寺駅間で運転を見合わせています。大和路線の三郷駅で、奈良発天王寺行の大和路快速電車が三郷駅を通過する際、線路内に立ち入った人と接触したということです。